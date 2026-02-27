200 Türk Lirası'nın arka yüzünde, Türk halk edebiyatının ve tasavvuf geleneğinin en önemli isimlerinden biri ve onun sözü yer alıyor. Milyonlarca kişinin farkında olmadığı bu detay yeniden gündeme geldi.

1 /4 200 TL'lik banknotun arkasını çevirince Türk halk edebiyatının tanıdık bir ismini görüyoruz.

2 /4 İnsan sevgisi, hoşgörü ve tasavvufun ismi Yunus Emre.



3 /4 Kalplere dokunan halk şairimiz Yunus Emre, Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir.