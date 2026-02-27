Yeni Şafak
Milyonlarca insan bilmiyor: 200 liranın arkasında kim var?

09:0527/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
200 Türk Lirası'nın arka yüzünde, Türk halk edebiyatının ve tasavvuf geleneğinin en önemli isimlerinden biri ve onun sözü yer alıyor. Milyonlarca kişinin farkında olmadığı bu detay yeniden gündeme geldi.

200 TL'lik banknotun arkasını çevirince Türk halk edebiyatının tanıdık bir ismini görüyoruz.

İnsan sevgisi, hoşgörü ve tasavvufun ismi Yunus Emre.


Kalplere dokunan halk şairimiz Yunus Emre, Türk tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir.

Banknot, ekonomik bir değer olmanın ötesinde, millî ve manevi mirasın günlük hayatımızdaki görünürlüğünü temsil eder.  


Yunus Emre'nin sadece fotoğrafı değil 'Sevelim sevilelim' şiirine ismini veren sözler de yer alır.


İşte Yunus Emre'nin o şiiri:


''Gelin tanış olalım,

İşin kolayın tutalım

Sevelim sevilelim,

Dünya kimseye kalmaz''

