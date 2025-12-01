2025’in kelimesi belirlendi: Öfke tuzağı

Oxford Üniversitesi Yayınları (Oxford University Press), 2025 yılının kelimesi olarak rage bait'i (öfke tuzağı) seçti. Bu ifade, genellikle internette trafik artırmak amacıyla kışkırtıcı olup öfke uyandırmak için bilerek tasarlanan çevrimiçi içerikleri ifade ediyor. Oxford İngilizce Sözlüğü (Oxford English Dictionary) verilerine göre bu kelimenin kullanımında son 12 ayda üç kat artış görüldü.

