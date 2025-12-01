Yeni Şafak
2025’in kelimesi belirlendi: Öfke tuzağı

2025’in kelimesi belirlendi: Öfke tuzağı

19:551/12/2025, Pazartesi
Oxford Üniversitesi Yayınları (Oxford University Press), 2025 yılının kelimesi olarak rage bait'i (öfke tuzağı) seçti. Bu ifade, genellikle internette trafik artırmak amacıyla kışkırtıcı olup öfke uyandırmak için bilerek tasarlanan çevrimiçi içerikleri ifade ediyor. Oxford İngilizce Sözlüğü (Oxford English Dictionary) verilerine göre bu kelimenin kullanımında son 12 ayda üç kat artış görüldü.

Oxford Üniversitesi Yayınları, 2025 yılının kelimesi olarak "rage bait" (öfke tuzağı) ifadesini seçti.

İçerik üreticileri, kullanıcıları kışkırtıp yorum yaptırmak için bu yöntemi bilinçli olarak kullanıyor.

Oxford verilerine göre, kelimenin kullanım sıklığı son 12 ayda üç katına çıktı.

#kelime
#Oxford
#2025
