Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
21 ilçede 9 saat sürecek yarın sabah başlıyor: İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

21 ilçede 9 saat sürecek yarın sabah başlıyor: İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

16:2516/06/2026, Salı
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı ve iş yeri sahibini yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir kesinti programı hazırladı. Yarın sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak olan elektrik kesintileri tam 21 ilçeyi birden etkileyecek ve bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saati bulacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 17 Haziran tarihli planlı kesinti programı duyuruldu. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 21 ilçe sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.


İşte 17 Haziran Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:

#İstanbul
#Elektrik Kesintisi
#İlçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026! MEBBİS Proje okulları atama sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta açıklanır?