21 ilçede 9 saat sürecek yarın sabah başlıyor: İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı ve iş yeri sahibini yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtımını yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında geniş çaplı bir kesinti programı hazırladı. Yarın sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak olan elektrik kesintileri tam 21 ilçeyi birden etkileyecek ve bazı bölgelerde kesinti süresi 9 saati bulacak.

1 /59 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 17 Haziran tarihli planlı kesinti programı duyuruldu. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 21 ilçe sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.

İşte 17 Haziran Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:

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