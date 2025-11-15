4 ilde kira fiyatları yarıya indi: 6 bin TL'ye kadar düşecek

Onikişubat ve Elbistan’da kiraların 10-12 bin liradan başladığını ifade eden Kahramanmaraş Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Murat İldeniz de “Dulkadiroğlu’nda ise 10 ile 20 bin lira arasında fiyatlar var. Depremden sonra 30-40 bin liraya kadar çıkan kira fiyatlarının şu anda düştüğü bir gerçek. Konteynerlerde yaşayanlar vardı onlar da yavaş yavaş konutlarına yerleşiyor. TOKİ’den ev çıkanlar da taşınma telaşına girdi. Bu da piyasayı hareketlendirdi” şeklinde konuştu.