47 yaşında tekrar anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı: Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti

Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmuştu. 47 yaşındaki şarkıcı İpek Açar'ın, Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer ile yeni karesi ilgi odağı oldu. İpek Açar daha önce kızı Aslı Gönül ile oğlu Ömer'in el ele olan fotoğrafını paylaşmış "Abla kuzusu" notunu düşmüştü. İşte İpek Açar'ın oğlu Ömer ile paylaşımı...
İpek Açar'ın paylaşımı kalpleri ısıttı! 47 yaşında yeniden anne olan İpek Açar ile oğluna "Maşallah" yorumları yağdı...
İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü görenler adeta büyüleniyor. 23 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar, fırsat buldukça kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oluyor.
İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.
Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 23 yaşındaki Aslı Gönül, İngilterede eğitim görmeyi tercih etmişti...
Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 23 yaşındaki Aslı Gönül, İngiltere'de eğitim görmeyi tercih etmişti...
İpek Açar geçtiğimiz haftalarda kızı Aslı Gönül Açar ile pozunu paylaşmıştı. Sosyal medya Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ü konuştu. İşte Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül'ün son hali...
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan 47 yaşındaki İpek Açar 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çift şimdi de bebek sevinci yaşıyor.
Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenince havalara uçmuştu.
Müzisyen çift, bebeklerine 2023'ün son günlerinde kavuştu.
İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarına Ömer adını verdi.
Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvurdukları süreçte sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar, şimdilerde minik oğlu Ömer ile yeniden anne olmanın keyfini sürüyor.
23 yıl sonra anne olan İpek Açar, bebeğiyle ilk pozunu Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.
"Hoş geldin ailemize"
İpek Açar paylaşımına, "Canımız Ömer'imiz hoş geldin ailemize. Dualarınız için, bizimle sevindiğiniz için Allah hepinizden razı olsun çok teşekkür ederiz. Büyük Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah..." notunu düşmüştü.
İpek Açar'dan oğlu Ömer ile yeni yıl paylaşımı da gelmişti.
Açar paylaşımına şu notu düşmüştü:
2023'ü geride bırakırken aklımda binlerce düşünce. Bize muhteşem bir hediye nasip etti Rabbim Ömerimiz geldi ve şu anda evimizde evlatlarım ve sevdiklerimle seneyi uğurlarken, bir yandan da evsiz kalan savaşın ortasında sevdiklerini kaybeden insanları düşünmeden edemiyorum. Halimize şükrederken, zorluklar içinde mücadele verenlere dua ediyorum umarım 2024 merhamet empati sağlık güzellik getirsin tüm dünyaya, yeni yılda hep iyilik ile karşılaşmak dileklerimizle… Hepinize sevgiler selamlar olsun.
"Abla kuzusu"
İpek Açar, kızı Aslı Gönül ile oğlu Ömer'in el ele olan fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü isim "Abla kuzusu" notuyla yaptığı paylaşımla ilgi odağı olmuştu.