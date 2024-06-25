47 yaşında tekrar anne olan İpek Açar oğlu Ömer ile paylaşım yaptı: Minik Ömer “Maşallah’ dedirtti

Açar paylaşımına şu notu düşmüştü:





2023'ü geride bırakırken aklımda binlerce düşünce. Bize muhteşem bir hediye nasip etti Rabbim Ömerimiz geldi ve şu anda evimizde evlatlarım ve sevdiklerimle seneyi uğurlarken, bir yandan da evsiz kalan savaşın ortasında sevdiklerini kaybeden insanları düşünmeden edemiyorum. Halimize şükrederken, zorluklar içinde mücadele verenlere dua ediyorum umarım 2024 merhamet empati sağlık güzellik getirsin tüm dünyaya, yeni yılda hep iyilik ile karşılaşmak dileklerimizle… Hepinize sevgiler selamlar olsun.