Adını değiştirip UNESCO'ya başvurdular! 400 yıllık lezzet Türklerin mi Yunanların mı?

Bu kayıtlar, işkembe çorbasının İstanbul’da en az 400 yıldır şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Sadece saray mutfağında değil; sokakta, çarşıda ve gece hayatında da yer bulan işkembe, Osmanlı’nın gündelik yaşam kültürünün simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.