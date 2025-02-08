Sağlık açısından zengin besinlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Zengin bir coğrafyaya ve kültüre sahip olan ülkemiz besin hazinesine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Şifalı bitkiler denilince akla birçok ürün gelse de saklı cevherler bir bir ortaya çıkıyor. Güneydoğu Asya’ya özgü bir meyve bu mucize etkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı olan bu meyve; faydaları, görüntüsü ve tadıyla herkesin ilgisini çekiyor...

1 /17 Güneydoğu Asya’ya özgü olan durian meyvesi kendine özgü ve tadıyla biliniyor.



2 /17 Türkiye’de yeni yeni trend olan meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.



3 /17 Son zamanlarda pazarlarda ve manavlarda sıkça aratılan durian meyvesi Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popülerliğini koruyor.



4 /17 Meyvesi iri ve dikenli, açılması zor kalın, sert bir kabuğa sahip durianın kabuğunun içinde kremsi, sarımsı içle dolu birkaç bölümü bulunuyor.



5 /17 İçli bölüm, hafif lifli bir dokuya sahip tatlı ve yumuşaktır.

6 /17 Genellikle tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımı olarak tanımlanan meyve benzersiz bir tada sahiptir.

7 /17 Durian meyvesinin faydaları neler? Doğal bir uyku hapı olarak kabul edilen durian meyvesi, triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Bu asit melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler.

8 /17 Manganez açısından zengin olan durian meyvesi güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı oluyor.

9 /17 Durian meyvesi, kemik ve kas yapısını güçlendirir ve hastalıkların oluşmasına neden olan durumları azaltır.



10 /17 Healthline yazarlarına göre, Bazı araştırmalar, sinirleri yatıştırdığı için epilepsi hastalarına da iyi geldiğini göstermektedir.



11 /17 Bir porsiyon durian meyvesi, vücudun ihtiyacı olan folik asidin %20’sini karşılayabilir.



12 /17 Folik asit, motor hareketlerini geliştirme konusunda etkili olduğu için, durian meyvesi tüketimi bu açıdan da faydalı bir besin olarak biliniyor.



13 /17 B vitamini kompleks grupları ( B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir.



14 /17 Kan basıncı kontrolüne yardımcı hücreler için elektrolit özelliğindedir.



15 /17 İçerdiği Bakır, kan hücre üretimi için vücuda gereklidir. İçeriği potasyum bakımından çok zengindir.



16 /17 Eski çağlarda kabuğu kaynatılıp yaraları temizlemek için kullanılırdı.