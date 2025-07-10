Alerjisi olan oğlu için katkı maddesiz çikolata üreterek yenilenebilir satranç takımı kurdu

"Hem oyun oynuyorlar hem de yendikleri taşları yiyorlar." Tülin Gülşen, "Oğlum alerjik hastalıkları olan bir çocuk ona nasıl sağlıklı çikolatalar yedirebilirim diye düşünürken hobi olarak başladığım bu işe daha sonra meslek haline getirdim. İnsanların ilgini çekmek için ne yapabilirim diye düşünürken satrançtan çikolata yapmak ortaya çıkan bir fikirdi.