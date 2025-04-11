Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehirdeki ulaşımı zorlaştırırken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.
Ankara'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehirde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Başkentteki birçok bölgeyi beyaza bürüyen kar, trafik akışını yavaşlatırken, okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler karın tadını çıkarmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının gün boyunca devam edeceğini ve akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini beklediklerini açıkladı.
Yetkililer, kar yağışının şehirdeki bazı ilçelerde yoğunlaşacağını belirtirken, olası çığ, buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılarda bulundu.