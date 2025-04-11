Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehirdeki ulaşımı zorlaştırırken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

1 /6 Ankara'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, şehirde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

2 /6 Başkentteki birçok bölgeyi beyaza bürüyen kar, trafik akışını yavaşlatırken, okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler karın tadını çıkarmaya başladı.

3 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının gün boyunca devam edeceğini ve akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini beklediklerini açıkladı.

4 /6 Yetkililer, kar yağışının şehirdeki bazı ilçelerde yoğunlaşacağını belirtirken, olası çığ, buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılarda bulundu.

5 /6