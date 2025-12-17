Antalya'nın tescilli portakalları tanıtıldı

Vali Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, BATEM'in, Cumhuriyet'in en önemli hediyelerinden biri olduğunu belirterek, imkanların çok kısıtlı olduğu 1930'lu yıllarda tarımı daha verimli hale getirmek için kurulan tesislerden biri olduğunu anlattı.





Antalya'nın iklimiyle narenciye üretimi için uygun bir il olduğunu anlatan Şahin, "BATEM ile beraber portakal başta olmak üzere narenciye bölgenin ana tarımsal üretimi, ana gelir ve geçim kaynağı haline geldi. Antalya'nın sembolü portakal oldu, şehrimizi portakalla tanıtıyoruz. Özellikle Finike portakalı tadıyla aromasıyla çok özel. Bunlar, emekle bilimle araştırmayla alın teriyle oluyor." diye konuştu.