Astım hastaları dikkat: Uzman doktor 'tetikleyebilir' deyip riskleri tek tek sıraladı

Soğuk havada egzersiz için önlem alınmalı





Düzenli egzersizin, özellikle astım gibi kronik akciğer hastalıkları olan kişiler için sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olduğunu belirten Keleşoğlu, "Ne yazık ki, akciğer hastalıkları belirli egzersiz ve aktivitelere katılmayı zorlaştırabilir. Bu kişilerde astım semptomları, egzersiz yapıldığında ağız yoluyla alınan soğuk ve kuru havanın hızla solunmasıyla tetiklenir. Bu sorun soğukla daha da kötüleşebilir, bu nedenle birçok kişi açık havada egzersiz yapmaktan hoşlansa da, akciğer hastalığı olanlar için sıcaklıktaki düşüş endişe verici olabilir. Hava koşullarına rağmen birçok sağlık nedeni için egzersiz programını korumaya çalışmak önemlidir. Ancak astım ve diğer solunum yolu rahatsızlıkları olanlar, soğuk hava gibi potansiyel tetikleyicilere dikkat etmeli ve ilaç ayarlamaları gibi bazı önlemler almalıdır" dedi.