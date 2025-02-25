Ayasofya Camii'nden daha eski, aslına uygun olarak ihya ediliyor: 100 yıl sonra üstü kapatıldı

Bunlar da Türk İslam Eserleri Müzesi denetiminde gerçekleşiyor. Sarnıç kısmının da kamulaştırılması tamamlandı. Orada bir temizlik çalışması yapılıyor. Temizlik çalışmasından sonra askı sistemi kurulacak. Ve orası projelendirilerek restorasyonu yapılacak. Ayazma kısmının ise kamulaştırma çalışmalarına devam ediliyor. Bu verilerin ortaya çıkmasından sonra restorasyon ve konservasyon çalışmaları bir yön alacak. Alanında uzman kişilerden oluşan bilim kurulu da üst ile minarenin tamamlanması ve yapıya daha az yük nasıl verilir diye modelleme çalışmaları yürütüyor...