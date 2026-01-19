Bandırma Vapuru karadan yürütülerek Tütün İskelesi’ne taşınacak

Bu nedenle şehir merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bandırma Vapuru’nu da bu amaçla 19 Mayıs 2026’ya kadar Tütün İskelesi’ne taşıyacağız. Samsun ayrıca, ‘İstiklal Şehri’ ünvanına sahip bir kent. Kurtuluş mücadelesine verdiği katkılar nedeniyle 1924 yılında verilen İstiklal Madalyası da Samsun’a getirildi ve bugün sergilenir hale geldi" dedi.