Ekran serüveni sona eren dizilere bir yenisi daha eklendi. Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen dizi istenilen reyting oranına ulaşamadı.
Show TV’nin büyük umutlarla yayınladığı, çekimleri Adana’da gerçekleştirilen ve başrolünde Engin Akyürek’in yer aldığı Bereketli Topraklar dizisi için final kararı alındı.
Dizi, ekran serüvenine 2 Kasım’da başladı ve ilk bölümde 1,97 reyting alarak zayıf bir açılış yaptı. İkinci ve üçüncü bölümlerde de beklenen çıkışı yakalayamayan Bereketli Topraklar, ilk üç bölümü sadece 2,12 reyting ortalaması ile tamamladı.
Düşük reytingler, yapımın ekran ömrünü kısalttı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV, dizi için erken final kararı aldı.