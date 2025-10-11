Yeni Şafak
Bilecik'te Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali yapıldı

16:3011/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
AA
Bilecik'te, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali düzenlendi. Festivalde "kabak soyma yarışması" yapıldı.

