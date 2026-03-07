Bir çuval unla başladılar: Ürünleri hem Türkiye'ye hem dünyaya gönderiyorlar

"Sağlıklı atıştırmalık" olarak da bilinen coğrafi işaretli ürün "Beypazarı kurusu" projesini hayata geçirmek için çalıştıklarını vurgulayan Deniz, şu bilgileri paylaştı:

"Beypazarı kurusu projemizin yarısını kooperatifimiz, yarısını da Bakanlık karşılayacak. Çok yakın bir süre içerisinde kooperatifimize makinelerimiz gelecek ve üretmeye başlayacağız. Burada üretimdeki hedefimiz ihracat yapmak. Makarnamızla bunu gerçekleştirdik. Daha güzel, daha geniş coğrafyalara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunun yanı sıra glütensiz ürünlerimiz de piyasaya çıktı ve şu anda marketlerimize yayıldı."