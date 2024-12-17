Bu formadan sadece iki tane var: Biri Ordu'da diğeri müzede

'TURGAY ŞEREN'İN BİR AİLE DOSTUMUZA HEDİYE ETTİĞİ FORMA UZUN YILLARDIR BENDE DURUYOR'





Formanın kendisine nasıl ulaştığından bahseden Türkmen, “O maçta kaleyi koruyan isim rahmetli Turgay Şeren'di. Turgay Şeren bu formayı yıllarca sakladıktan sonra bizim aile dostumuza hediye etti. Aile dostumuz ise benim fanatik Galatasaraylı olduğumu biliyordu, bu formayı bana hediye etti. Benim açımdan manevi değeri oldukça büyük olan bu formayı cam tablo içinde saklıyorum. Benden sonra da çocuklarıma miras kalacak. Onlar da tıpkı benim yaptığım gibi bu formaya gözü gibi bakacaklardır. Bazen para teklif edenler oluyor ama bu formaya maddi değer biçilemez, manevi değeri çok yüksek. Satmayı düşünmüyorum” diye konuştu.