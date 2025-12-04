Bu yanlışı yapan yandı: Arabasına koyduğu su şişesi 500 bin liralık zarara neden oldu





KABLO TESİSATI KOMPLE DEĞİŞTİ





Sadece iki yıllık olan otomobil yetkili servise götürüldüğünde, teknisyenler sorunun sandığından çok daha büyük olduğunu bildirdi. İnceleme sonunda aracın kablo tesisatının büyük bölümünün tamamen yenilenmesi gerektiği ortaya çıktı.

Sunulan onarım faturası ise dudak uçuklattı: 11.882,08 dolar.





Yaklaşık 10 bin avroya denk gelen bu tutarın garanti kapsamında olmadığı açıklandı. Üretici firma, hasarın “dış etken kaynaklı” olduğunu, yani kullanıcı hatası sayıldığını bildirdi.







