Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sıcaklık artıyor! 16 Haziran hava durumu raporu açıklandı: Bugün hangi ilde hava kaç derece olacak?

Sıcaklık artıyor! 16 Haziran hava durumu raporu açıklandı: Bugün hangi ilde hava kaç derece olacak?

09:0616/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, perşembe günü için sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR


Hava sıcaklıklarının; Ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor

BUGÜN (16 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?


MARMARA

Az bulutlu ve açık, batısının parçalu bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


BURSA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


ÇANAKKALE 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık


İSTANBUL 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ 16°C, 30°C

Pazçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DENİZLİ 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR 20°C, 34°C

Az bulutlu


MANİSA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu


ANTALYA 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık


BURDUR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık


HATAY 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


ÇANKIRI 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


ESKİŞEHİR 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu


KONYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


DÜZCE 17°C, 32°C

Az bulutlu


KASTAMONU 11°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


ZONGULDAK 17°C, 29°C

Az bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


RİZE 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu


SAMSUN 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu


Hava durumu tahminleri il il | Bugün (16 Haziran) hava nasıl olacak Bu hafta yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) ve öğleden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu


VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu


MARDİN 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu


SİİRT 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


ŞANLIURFA 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU

#HAVA DURUMU
#meteoroloji
#sağanak yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi 2026 Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? Emekliler ÖTV indirimiyle hangi araçları alabilecek?