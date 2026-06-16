TRABZON 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu





Hava durumu tahminleri il il | Bugün (16 Haziran) hava nasıl olacak Bu hafta yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) ve öğleden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KARS 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu





VAN 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.