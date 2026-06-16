Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, perşembe günü için sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının; Ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor
BUGÜN (16 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, batısının parçalu bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 16°C, 30°C
Pazçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 20°C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 32°C
Az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 29°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
Hava durumu tahminleri il il | Bugün (16 Haziran) hava nasıl olacak Bu hafta yağmur var mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) ve öğleden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu