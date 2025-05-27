Çatal kaşıklardaki numaralara dikkat! Kansere zemin hazırlıyor: Akciğer ve böbreğe zarar veriyor

Çatal ve kaşıktaki numaralar aslında ne anlama geliyor?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız mutfak eşyalarının arkasındaki sayılara çoğumuz dikkat etmiyoruz. Ancak 18/10 ya da 18/8 gibi rakamlar, paslanmaz çelik ürünlerin içeriğine dair önemli bilgiler veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ’a göre bu sayılar, çatal ve kaşık gibi ürünlerin içinde bulunan krom ve nikel oranlarını gösteriyor. Örneğin 18/10 ibaresi, yüzde 18 krom ve yüzde 10 nikel bulunduğunu ifade ediyor. Krom, paslanmayı önlerken, nikel ise parlaklık ve dayanıklılık sağlıyor. Bu oranlar sadece hijyen açısından değil, insan sağlığı açısından da büyük önem taşıyor.