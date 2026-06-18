Çekmeköy’de sitede iki sürücü arasında 'Yavaş git' kavgası: Aileler de dahil oldu

Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Diğer kadın sürücü ise arabasına binerek kapıları kilitledi. Arabada bekleyen sürücünün annesi de olay yerine gelince bu kez kadın sürücülerin aileleri de kavgaya dahil oldu. Kadın sürücünün eşi iddiaya göre diğer sürücünün otomobiline tekme ve yumruk attı.