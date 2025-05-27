Çukurova ayçiçekleriyle parlıyor: Tarlalar sarıya boyandı

İklim değişikliği verimi tehdit ediyor

Doğan, küresel iklim değişikliğinin Adana’da ayçiçeği üretimini etkilediğini vurguladı. “Geçtiğimiz yıl kuraklık verimi düşürdü, bu sene de benzer bir risk var. Yağış olmazsa çiftçi yine zarar edebilir” ifadelerini kullandı.



