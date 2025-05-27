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Çukurova ayçiçekleriyle parlıyor: Tarlalar sarıya boyandı

Çukurova ayçiçekleriyle parlıyor: Tarlalar sarıya boyandı

09:3327/05/2025, Salı
IHA
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Adana’da açan ayçiçekleri kartpostallık manzaralar sunuyor. Üretici destekle birlikte verimli bir sezon hedefliyor.

Günebakanlar Çukurova’yı sarıya boyadı

Adana'da halk arasında "günebakan" olarak bilinen ayçiçekleri, açan yapraklarıyla tarlaları adeta sarıya boyadı. Geniş alanlara yayılan ayçiçekleri, hem görsel şölen sundu hem de doğa tutkunlarını kendine çekti.

Kartpostallık manzaralar, objektiflerin ilgi odağı oldu

Ayçiçekleri tarlaları, sarının tonlarıyla birleşince ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler çıktı. Fotoğraf meraklıları tarlalara akın ederken, bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kartpostallık manzaralar, objektiflerin ilgi odağı oldu

Ayçiçekleri tarlaları, sarının tonlarıyla birleşince ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler çıktı. Fotoğraf meraklıları tarlalara akın ederken, bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Üretici: Ayçiçeği bizim için olmazsa olmaz

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ayçiçeğinin tarım açısından stratejik önemde olduğunu belirtti. “Ayçiçeği birçok sanayi ürününün ham maddesi. Ancak ekim alanlarında son yıllarda bir artış yaşanmıyor” dedi.

İklim değişikliği verimi tehdit ediyor

Doğan, küresel iklim değişikliğinin Adana’da ayçiçeği üretimini etkilediğini vurguladı. “Geçtiğimiz yıl kuraklık verimi düşürdü, bu sene de benzer bir risk var. Yağış olmazsa çiftçi yine zarar edebilir” ifadelerini kullandı.


Ayçiçeğine verilen destek yetersiz

Çiftçiler, ayçiçeği üretiminin artırılması için devlet desteğinin yükseltilmesini talep ediyor. Şu anda dönüm başına 732 lira destek veriliyor ancak bu miktarın artması gerektiği belirtiliyor.

Kilogram fiyatı 20 lira olmalı

Üreticiler, Adana'da ayçiçeği kilogram fiyatının en az 20 lira olması gerektiğini söylüyor. Geçen yıl Trakya’da 20 liraya satılan ürün, Adana’da 11-13 liradan işlem gördü. Bu yıl adil fiyat bekleniyor.

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