Dijital çağa rağmen kaset ve plaklara ilgi artıyor

'70'lere, 80'lere ışınlanmış gibi hissediyor'





Kaset ve plakların yeniden ilgi görmesi, sadece bir nostalji değil, aynı zamanda geçmişle kurulan samimi bir bağın göstergesi olduğunu belirten Murat Üzümbalı ''insanların telefon ve bilgisayarlardan müzik dinleyebildiğini ancak kaset ve plakların verdiği hissin çok farklı olduğunu söyledi.