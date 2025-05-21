Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? İşte farkında olmadan yaptığınız hatalar

Aç kalmak kilo verdirmez, metabolizmayı yavaşlatır

Öğün atlayarak zayıflamaya çalışmak, vücudu kıtlık sinyaline sokar. Bu da yağ yerine kas kaybına neden olur. Başta kilo verilmiş gibi görünse de uzun vadede verilen kilolar fazlasıyla geri alınır. Sağlıklı kilo kaybı için sürdürülebilir ve dengeli bir beslenme şart.