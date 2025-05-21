Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? İşte farkında olmadan yaptığınız hatalar

Aç kalmak, su içmemek, egzersizi ihmal etmek… Zayıflamak isterken farkında olmadan yapılan bu hatalar, hem sağlığı bozuyor hem de verilen kiloları geri getiriyor. Peki çözüm ne?
Zayıflama sürecinde fark edilmeyen engeller
Kimi zaman diyet ve egzersiz programına sadık kalınsa da istenilen sonuca ulaşılamıyor. Kilo verme süreci kişiden kişiye değişse de bazı alışkanlıklar bu süreci baltalayabiliyor. Diyetisyen Ceyda Demirel’e göre, yaşam tarzındaki bazı küçük ama etkili hatalar zayıflamayı imkânsız hale getirebilir.
Aç kalmak kilo verdirmez, metabolizmayı yavaşlatır
Öğün atlayarak zayıflamaya çalışmak, vücudu kıtlık sinyaline sokar. Bu da yağ yerine kas kaybına neden olur. Başta kilo verilmiş gibi görünse de uzun vadede verilen kilolar fazlasıyla geri alınır. Sağlıklı kilo kaybı için sürdürülebilir ve dengeli bir beslenme şart.
Uyku ve stres, yağ yakımını sabote eder
Uyku yetersizliği ve stres, vücutta kortizol hormonunu yükseltir. Bu hormon yağ depolanmasını artırır ve insülin direncine neden olur. Sonuç: Yavaşlayan metabolizma, inatçı kilolar ve kaybolan motivasyon.
Genetik yapı da süreci etkileyebilir
Bazı bireyler hızlı çalışan bir metabolizmaya sahipken, bazıları genetik nedenlerle kalorileri daha yavaş yakar. Obeziteye yatkınlık genetik olarak yüzde 70'e kadar etkili olabilir. Bu yüzden kilo verme planı kişisel analizle başlatılmalı.
Popüler diyetler tuzak olabilir
Karbonhidrat ya da yağı tamamen kesmek gibi uygulamalar, vücudun temel ihtiyaçlarını karşılamaz. Kas kaybı, enerji düşüklüğü, vitamin eksikliği gibi sorunlara yol açar. Besin gruplarını dengelemek en sağlıklı yoldur.
Susuz kalan vücut yağ yakamaz
Yetersiz su tüketimi, metabolizmayı yavaşlatır, sindirimi bozar ve ödem tutulumunu artırır. “Su içmek ödem yapar” düşüncesi yanlış. Tam tersine, su içmek ödemin atılmasını kolaylaştırır ve yağ yakımına katkı sağlar.
Egzersiz şart ama dengeli olmalı
Sadece diyetle kilo vermek zordur. Fiziksel aktivite, bazal metabolizma hızını artırır ve yağ yakımını destekler. Ancak aşırı egzersiz sürdürülemez. Düzenli, orta yoğunluklu hareket alışkanlık haline getirilmelidir.
Hızlı değil, kalıcı kilo hedeflenmeli
Bir haftada 5-10 kilo vermek gibi hedefler, vücudu yorarken verilen kiloların geri alınmasına neden olur. Sabırlı olmak ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmak uzun vadede başarı getirir.
Sağlık sorunları da etkili olabilir
Tiroit problemleri, insülin direnci ya da hormonal bozukluklar kilo vermeyi engelleyebilir. Özellikle PCOS gibi durumlar metabolizmayı etkiler. Diyetisyen kontrolünde, kişiye özel bir beslenme planı şarttır.