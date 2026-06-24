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Düğününe 2 gün kalmıştı: kazada hayatını kaybetti

Düğününe 2 gün kalmıştı: kazada hayatını kaybetti

13:5724/06/2026, Çarşamba
DHA
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Akçay (23), hayatını kaybetti. Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yapan Akçay'ın, izinli olarak geldiği kentte 2 gün sonra düğünü olduğu belirtildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçedeki Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli mevkisinde meydana geldi.

Y.K. (51) yönetimindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Akçay'ın kullandığı 06 FVC 246 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.K. ile Akçay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ali Akçay, kurtarılamadı. 

Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izinli olarak geldiği kentte 26 Haziran'da nişanlısı Özlem Avcı ile düğün yapacağı belirtilen Akçay'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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