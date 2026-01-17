Hüseynov, hedeflerinden birinin 62,8 santimetre boyuyla dünyanın en kısa insanı olan Hindistanlı Jyoti Amge'nin el kalıplarını da projeye dahil etmek olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:





"Bakü'de gerçekleştirilen Dünya Satranç Şampiyonası'nda kadın ve erkek en ünlü satranç ustalarının ellerinin kalıplarını, daha sonra ise dünyaca ünlü insanların ellerini çıkarttık. Koleksiyonumuzda Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir ve 2. Abdülhamid'in torununun elleri de var. Bugün de burada dünyanın en uzun insanı olan Sultan Kösen'in ellerini çıkarttım. Bundan dolayı çok mutluyum."