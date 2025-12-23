Dünyanın en zeki şehirleri belli oldu: Eskişehir Ankara ve İstanbul birçok şehri geride bıraktı

Dünyanın en zeki şehirleri ile ilgili açıklama gündeme bomba gibi düştü. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmada bilişsel başarı göstergelerinin yanı sıra akıllı şehir endeksleri değerlendirildi. Buna göre ortalama IQ seviyeleri ile birlikte bireylerin kriz dönemindeki pratik çözümleri, teknoloji ile uyumları gibi farklı parametreler göz önünde bulunduruldu. Farklı coğrafyalardan şehirleri ve milyonlarca kişiyi kapsayan çalışma sonucunda Türkiye’den Eskişehir, Ankara ve İstanbul; zeka açısından birçok dünya devi ülkeyi geride bıraktı. İşte ayrıntılar…

1 /35 Dünyanın en zeki şehirleri araştırmasında değerlendirmeye alınan şehirlerde eğitim seviyesi önemli bir kriter olarak değerlendirildi.

2 /35 Bununla birlikte üniversite yoğunluğu da şehirlerin zeka seviyesini ortaya çıkaran erkenler arasında sayıldı.

3 /35 Pek tabi akıllı kent uygulamaları ve inavosyon kapasitesi de şehirlerin zekilik derecesine katkıda bulundu.

4 /35 Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan dünyanın öne çıkan ülkeleri en zeki şehirlere ev sahipliği yaparken, Türkiye’den Eskişehir, Ankara ve İstanbul’un listede birçok şehri geride bırakması gurura neden oldu.

5 /35 İşte yapılan açıklamaya göre dünyanın en zeki şehirleri…

6 /35 DÜNYANIN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ 30 DUBAİ (BAE)

7 /35 29 VİYANA (AVUSTURYA)

8 /35 28 ŞANGHAY (ÇİN)

9 /35 27 SİDNEY (AVUSTRALYA)

10 /35 26 BARSELONA (İSPANYA)

11 /35 25 BOSTON (ABD)

12 /35 24 İSTANBUL (TÜRKİYE)

13 /35 23 TORONTO (KANADA)

14 /35 22 PARİS (FRANSA)

15 /35 21 tel aviv (KATİL israil)

16 /35 20 TOKYO (JAPONYA)

17 /35 19 ANKARA (TÜRKİYE)

18 /35 18 BERLİN (ALMANYA)

19 /35 17 HONG KONG (ÇİN)

20 /35 16 STOCKHOLM (İSVİÇRE)

21 /35 15 ESKİŞEHİR (TÜRKİYE)

22 /35 14 NEW YORK (ABD)

23 /35 13 MÜNİH (ALMANYA)

24 /35 12 AMSTERDAM (HOLLANDA)

25 /35 11 TAİPEİ (TAYVAN)

26 /35 10 HELSİNKİ (FİNLANDİYA)

27 /35 9 ABU DABİ (BAE)

28 /35 8 KOPENHAG (DANİMARKA)

29 /35 7 LONDRA (İNGİLTERE)

30 /35 6 CENEVRE (İSVİÇRE)

31 /35 5 CANBERRA (AVUSTRALYA)

32 /35 4 OSLO (NORVEÇ)

33 /35 3 SEUL (GÜNEY KORE)

34 /35 2 SİNGAPUR