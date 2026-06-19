Ece İrtem’in ölümüyle ilgili flaş gelişme: 'Maymun ısırığı' şüphesi

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun, İrtem’in Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceğinin öğrenildiğini belirterek, savcılığa verilen dilekçede otopside bu hususun da değerlendirilmesinin talep edildiğini açıkladı.

1 /6 Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Işıl karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ece İrtem 35 yaşında 15 Haziran 2026 tarihinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirmişti.

2 /6 Oyuncunun cenazesi memleketi Kuşadası'nda toprağa verilmişti. Ani ölümü sevenlerini yasa boğmuştu.

3 /6 Ece İrtem'in vefatının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

4 /6 Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu İrtem’in avukatı Uğur Gökkoyun, yazılı bir açıklama yaptı.

5 /6 Tayland gezisinde maymun ısırdı Uğur Gökkoyun yaptığı açıklamada, "15 Haziran 2026 tarihinde evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem’in sol kolunda 3 adet nedbenin tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir.