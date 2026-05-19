Erkan Petekkaya Özgür Özel'in Balıkesir mitingini izlerken dayanamadı CHP'li isimlere veryansın etti

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Özgür Özel’in Balıkesir’de gerçekleştirdiği mitingde yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Petekkaya’nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, ünlü oyuncu daha sonra paylaşımını sildi.
Erkan Petekkaya, Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ünlü oyuncu, Özel’in Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı’ndaki miting konuşmasını alıntılayarak mevcut siyasi yaklaşımı hedef alan ifadeler kullandı.
Petekkaya paylaşımında, uzun yıllardır aynı siyasi kadroların ülkeye zarar verdiğini düşündüğünü dile getirirken, gazeteci Yılmaz Özdil'e de atıfta bulundu.
Petekkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini sömürdünüz yeter yeter yeter guguk kuşusunuz!!!! bakınız Yılmaz Özdil, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu siz de Özgür Özel kökünüz guguk kuşusunuz bir kopun bu ülkemizin yakasından."