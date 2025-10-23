Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Eski eşinin öldürdüğü İlknur toprağa verildi

Eski eşinin öldürdüğü İlknur toprağa verildi

14:2623/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Çankırı'da işe giderken eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi İlknur Kertlez'in (40) cenazesi toprağa verildi.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez, dün sabah Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta işe giderken eski eşi S.Y. ile karşılaştı. 

S.Y., üzerinde bulunan bıçakla Kertlez’i bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kertlez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Tedaviye alınan İlknur Kertlez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. S.Y. ise olaydan sonra Yapraklı yolu üzerinde aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Yaralanan S.Y. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren S.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İlknur Kertlez'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Korgun ilçesine bağlı Buğay köyüne getirildi. 

Cenazeye Kertlez'in kızları Gamze ve Elif ile aile yakınları, iş arkadaşları ve köy halkı katıldı.

Kertlez'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

#Çankırı
#Şiddet
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımları başladı: KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?