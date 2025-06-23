Eskiden yüzüne bakılmıyordu şimdi her kovandan bir çay kaşığı ürün kilosu 45 bin liradan satılıyor: Dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri

Kraliçe arının tek besin kaynağının arı sütü olduğunu ve bu nedenle de aynı ırktan ve cinsten işçi arılara göre daha uzun yaşadıklarını ifade eden Ekinci, "Bu mevsimlerde arı sütünün hasadını yapıyoruz. Sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kanser hastalığı gibi önemli birçok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen arı sütü, dünyanın en pahalı yiyeceklerinden birisi. Kilogram fiyatı yaklaşık 45 bin lira. 5 yıl öncesine kadar arı sütleri yurtdışından ithal olarak getirtiliyordu ancak son zamanlarda yerli arıcılarımız tarafından da üretilmeye başlandı. Bir günde bir kovandan yaklaşık 2 çay kaşığı kadar arı sütü alabiliyoruz. Arı sütü vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin. Arı sütü kraliçe arının tek besin kaynağı. Bir işçi arının ömrü yaklaşık 40 günken arı sütü ile beslenen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişebiliyor. Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arı 40 gün yaşarken sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü daha uzun oluyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar onu tahmin bile edemeyiz" dedi.































