Fethiye Kalesi kazısından çıkan buluntular 2 bin 600 yıl öncesine ışık tutuyor

"Buradaki Arkaik dönem bulguları milattan önce 6. yüzyıldan itibaren. Yaklaşık 2 bin 600 yıl öncesi. Kaledeki sikkeler halkın kullandığı sikkelerdir ama Fethiye, Bizans ve Türk devrinde Doğu Akdeniz ticareti için önemli noktalar arasında. Çıkan buluntular, Bizans döneminde başlayıp Menteşe ve Osmanlı döneminde kullanılan kaleden çok önceki dönemlere aittir. Aşağı surlarda tiyatronun ortaya çıkması da bunu gösteriyor. Tiyatro, burada yaşamın olduğunu gösteriyor zaten. Bu eserlerin temizlik, bakım ve onarımları kazı evimizdeki laboratuvarımızda yapılıyor. Daha sonra kataloglama ve tarihlendirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Eserlerin değerlendirilme süreci en az kazı kadar önemli. Bazı buluntular adeta bir lego yapar gibi parça parça birleştiriliyor. Müzede sergilenme değerinde olanlar da arkeoloji müzesine teslim ediliyor. Bu da titiz bir çalışma gerektiriyor. Bulgular, Fethiye tarihinin alt yapısına önemli katkı sağlayan tarihi veri olmasının yanı sıra görselliği ile de ilçemiz için önemli bir değer oluşturuyor."