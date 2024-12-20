Gençleri bekleyen büyük tehlike: Uzman isim emboli ve ölüm riskine dikkat çekip açık açık uyardı

Ameliyat öncesi hasta değerlendirmesi şart

Bu tür ameliyatların başarıyla sonuçlanması için titiz bir hazırlık süreci gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karacaoğlan, “Genelde annelik estetiği diye adlandırılan ameliyatlar, yani karın germe ve göğüs toparlama ameliyatları, uzun sürebilen operasyonlardır. Bu nedenle öncelikle hastanın genel sağlık durumunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kullandığı ilaçlar, sigara tüketimi, geçirdiği hastalıklar gibi öyküleri dikkatle ele almak şart. Eğer herhangi bir risk bulunmuyorsa ameliyata alınabilir. Ancak ameliyatın yapılacağı ortam da en az hasta hazırlığı kadar önemlidir. Mutlaka yoğun bakım koşulları bulunan tam teşekküllü bir hastanede bu tür operasyonların yapılması gereklidir” dedi.



