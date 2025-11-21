Yeni Şafak
Gıda Hattı’na gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi: Numuneler laboratuvara gönderildi

14:5621/11/2025, Cuma
IHA
Aydın’ın Söke ilçesinde gıda satışı yapan bir işyeri ile ilgili Alo 174 Gıda Hattı’na gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, ürünlerden aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi.

Son günlerde gıda zehirlenmesi vakalarının artması üzerine Türkiye genelinde gıda güvenliği denetimleri yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda Aydın genelinde de ekipler sahaya inerken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Alo 174 Gıda Hattı’na gelen bir ihbar üzerine gıda satışı yapılan bir işyerinde denetim gerçekleştirdi.




Yetkililer, işletmeden aldığı gıda numunelerini analiz edilmek üzere yetkili laboratuvara gönderdi.


 Halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşlardan şüpheli durumları Alo 174 hattına bildirmelerini istedi.



