Gıda Hattı’na gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi: Numuneler laboratuvara gönderildi

Son günlerde gıda zehirlenmesi vakalarının artması üzerine Türkiye genelinde gıda güvenliği denetimleri yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda Aydın genelinde de ekipler sahaya inerken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Alo 174 Gıda Hattı’na gelen bir ihbar üzerine gıda satışı yapılan bir işyerinde denetim gerçekleştirdi.











