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Gönül Dağı’nda şoke eden ayrılık: Gönül Dağı'nın başrollerinden biri 5 yıl sonra veda ediyor

Gönül Dağı’nda şoke eden ayrılık: Gönül Dağı'nın başrollerinden biri 5 yıl sonra veda ediyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:3921/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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TRT 1’in cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Gönül Dağı, 6. sezon hazırlıklarına hızla devam ederken izleyiciyi üzecek bir gelişme yaşandı. Reytinglerde zirveden inmeyen dizide, yeni sezon öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Gönül Dağı'nın üç erkek başrolünden biri sezon sonunda diziden ayrılıyor.

“Bozkırda bir Anadolu masalı” sloganıyla yola çıkan Gönül Dağı dizisi, izleyiciyi kırsalın samimi atmosferinde bir yolculuğa çıkarıyor.

TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının değişmeyen favorisi olmaya devam ediyor.

Bu başarısıyla da 5. sezonunu geride bırakmak üzere olan Gönül Dağı, 6. sezonuyla gelecek yıl da izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ancak sezon sonunda Gönül Dağı sevenlerine bir ayrılık haberi geldi.

Cihat Süvarioğlu 5 yıl sonra veda ediyor

Berk Atan ve Semih Ertürk’le başrolü paylaşan Cihat Süvarioğlu sezon sonunda ekibe veda ediyor.

Beş sezondur Eskişehir’de çekilen diziye büyük güç katan başarılı oyuncu projedeki sahnelerinin çekimini bu hafta tamamlayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cihat Süvarioğlu’nun bu yaz bağımsız bir sinema filminde de başrol oynayacağı öğrenildi.

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