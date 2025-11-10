Gönül Dağı’nda şoke eden gelişme: Üç kadın oyuncu birden katılıyor

Gönül Dağı'nda hareketli günler başladı! TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ailecek televizyon izlemeyi sevenlerin favori dizisine üç yeni oyuncu katılacak. Hikâyeye yeni bir soluk getirmesi beklenen oyuncuların dengeleri değiştireceği konuşuluyor. İşte, o sürpriz isimler.

1 /5 “Bozkırda bir Anadolu masalı” sloganıyla yola çıkan Gönül Dağı dizisi, 6. sezonuyla izleyiciyi kırsalın samimi atmosferinde bir yolculuğa çıkarıyor.

2 /5 TRT1’in cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’na yeni isimler katılırken, bazı oyuncular diziden ayrıldı.

3 /5 Nazar, Nazlı ve Nergis geliyor Şimdiyse Bülent Şakrak, Emrah Kaman ve Eser Eyüboğlu’nun partnerleri olmak üzere 3 kişi daha kadroya dahil olacak.





4 /5 Selami'nin partneri olacak Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aycan Koptur, Eser Eyüboğlu’nun oynadığı Selami'nin partneri olacak.



