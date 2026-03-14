Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme: Ünlü oyuncu kadroya katıldı

15:2614/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TRT 1’in popüler dizisi Gönül Dağı'na beklenmedik bir oyuncu dahil oldu. Ailecek izlenebilecek sıcak hikâyesi ve samimi karakterleriyle dikkat çeken dizide, izleyicileri sürpriz bir gelişme bekliyor.

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonunda hem hikâyesine hem de karakterlerine yenilikler kattı.

Diziye sürpriz bir isim daha dahil oldu.

6 sezondur seyirciyi ekran başına toplayan Gönül Dağı dizisine uzun yıllar önce küçük kızını ve eşini terk ederek büyük şehre giden ve bir daha da kendisinden haber alınamayan "Nurten" geliyor.

Nurten hikayenin seyrini değiştirecek

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı’na usta oyuncu Hülya Şen katıldı. Şen, 209. bölümde katıldığı dizide “Nurten” karakterini oynayacak.

6 sezondur seyirciyi ekran başına toplayan diziye uzun yıllar önce küçük kızını ve eşini terk ederek büyük şehre giden ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Nurten Gedelli’ye geliyor.

Annesinin yıllar önce öldüğünü bilen Esra ve kendisini terk eden ancak uzun aramalara rağmen onun izini bulamayan Tekin, bu beklenmeyen misafiri nasıl karşılayacaklar, neler yaşanacak? Gönül Dağı’nın 14 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak dizinde yeni gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

#gönül dağı
#TRT
#hülya şen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
