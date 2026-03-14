Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme: Ünlü oyuncu kadroya katıldı

TRT 1’in popüler dizisi Gönül Dağı'na beklenmedik bir oyuncu dahil oldu. Ailecek izlenebilecek sıcak hikâyesi ve samimi karakterleriyle dikkat çeken dizide, izleyicileri sürpriz bir gelişme bekliyor.
TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonunda hem hikâyesine hem de karakterlerine yenilikler kattı.
Nurten hikayenin seyrini değiştirecek
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı’na usta oyuncu Hülya Şen katıldı. Şen, 209. bölümde katıldığı dizide “Nurten” karakterini oynayacak.
6 sezondur seyirciyi ekran başına toplayan diziye uzun yıllar önce küçük kızını ve eşini terk ederek büyük şehre giden ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Nurten Gedelli’ye geliyor.
Annesinin yıllar önce öldüğünü bilen Esra ve kendisini terk eden ancak uzun aramalara rağmen onun izini bulamayan Tekin, bu beklenmeyen misafiri nasıl karşılayacaklar, neler yaşanacak? Gönül Dağı’nın 14 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak dizinde yeni gelişmeler izleyiciyi bekliyor.