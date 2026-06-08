Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Görenler Afrika sandı ama burası Türkiye: Serengeti'yi aratmadı yüzlerce hayvan kendini oraya bıraktı

Görenler Afrika sandı ama burası Türkiye: Serengeti'yi aratmadı yüzlerce hayvan kendini oraya bıraktı

12:188/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Afyonkarahisar’da sıcaktan bunalan mandaların Eber Gölü’ndeki serinleme mesaisi Afrika’nın ünlü Serengeti Milli Parkı’ndaki belgesel sahnelerini aratmadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla Afyonkarahisar’ın simgelerinden mandalar serinlemek için kendilerini Eber Gölü’nün sularına bıraktı. Gölde toplu halde yüzen yüzlerce mandanın oluşturduğu görüntüler, Afrika’nın ünlü Serengeti Milli Parkı’ndaki belgesel sahnelerini aratmadı.

Havadan eşsiz görsel şölen

Sıcaktan bunalan mandaların göldeki serinleme mesaisi, dronla havadan görüntülendi. Hem sazlıkların arasında beslenen hem de suyun keyfini çıkaran mandaların oluşturduğu manzara, izleyenleri hayran bıraktı. Eber Gölü’nün eşsiz doğal güzelliğiyle birleşen o anlar, bölgenin biyoçeşitliliğini ve büyüleyici atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Eber Gölü olmazsa manda kaymağı da olmaz"

Çay ilçesi Eber köyünde ikamet eden manda üreticisi Necati Furuncu, Eber Gölü’nün bölge hayvancılığı için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Havalar ısınınca mandalar serinlemek amacıyla suya giriyor. Mandaların olmazsa olmazı sudur. Şu anda da gördüğümüz gibi hepsi suyun içerisindeler. Zaten Eber Gölü olmazsa manda da olmaz, meşhur manda kaymağı da olmaz" dedi.

Eber Gölü’nün sunduğu bu görsel şölen, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

#Eber Gölü
#Afyonkarahisar
#Serengeti Parkı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. Yargı Paketi'nde son durum! Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Araç satışları, veraset ilanları, infaz düzenlemesi için kritik detaylar