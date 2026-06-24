Görüntüsüyle dikkat çekiyor: 3 bin yıllık apartman ilgi bekliyor

Baktığımız zaman kral kafasını görmekteyiz. İnsanların burada yaşadığını ve Roma döneminde burada olduklarını kayalardaki haç işaretlerinden anlayabiliyoruz. 100’e yakın mağara bulunmakta ve bu mağaraların birbirine geçişleri vardır. Günlük 200 ile 250 kişi geliyor. Yazın okullar kapanınca bu sayı bini bulabiliyor ve bu bizi mutlu ediyor. Ancak gelenler sadece uzaktan güzelliklere bakıp gidiyor. Turizm açısından daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun hem köyümüze hem de Zara’ya değer katacağına inanıyoruz" dedi.