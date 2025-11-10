Güllü'nün kızı Tuğyan sosyal medyadan yayınladı: Sözleri dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü sonrası magazin basınında yer alan iddialar gündemi sarsmaya devam ederken kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den dikkat çeken yeni paylaşım geldi.
Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmeden Güllü'nün ölümüyle ilgili belirsizlikler devam ediyor.
Güllü'nün ölümü üzerinden uzun süredir gündemde olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
"BİZ KULAKLARIMIZI KAPATTIK"
Annesinin ve kızının olduğu kareyi Instagram hesabından yayınlayan Ülkem Gülter, "Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem" notunu düştü.
Ülkem Gülter'in Instagram hesabında yayınladığı hikayesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Tuğyan Ülkem Gülter geçen günlerde de annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Gidene mi yanayım, kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuydum" demişti.
Mesajların kendisine ait olduğunu kabul eden Gülter, "Annemi öldürmedim. O mesajları tartıştığımız dönemlerde, sinirle yazdım" diyerek suçlamaları reddetti.