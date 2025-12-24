Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet iddiası: Gebze'den Silivri Cezaevi'ne nakledildi

AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLMİŞTİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı almıştı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.