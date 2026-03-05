Yeni Şafak
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: İşte 5 Mart Perşembe gününe ilişkin il il hava tahmini

5/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Meteoroloji, 5 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, İzmir ve Düzce'de yağmur ve sağanak, Van'da ise hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 5 Mart Perşembe gününe ilişkin il il hava tahmini raporu.

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre; Marmara ile Ege kıyılarında sağanak, Van ve çevresinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?


MGM'nin raporuna gört yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.


Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Kar erimesi uyarısı

Raporda "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.

Büyükşehirlerde hava durumu


İstanbul: 11°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı


Ankara: 11°C - Parçalı zamanla çok bulutlu





İzmir: 18°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı






Kocaeli: 15°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı




Antalya: 19°C - Parçalı bulutlu



Diyarbakır: 13°C - Parçalı bulutlu

TÜM İLLERDEKİ ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

