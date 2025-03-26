Hadisten ilham alarak minyatür camilerin ustası oldu

"150 tane eserim var"





Bugüne kadar 150 tane cami maketi yaptığını ifade eden Kocaçay açıklamalarını şöyle sürdürdü:





"Şu an burada 90 tane eser var. Çocuklarımın ve torunlarımın evleriyle 150 tane eser var. Mescid-i Aksa, en çok sevdiğim İstanbul'da Eyüp Sultan, Fatih İstanbul'daki camilerden 13 tane var. Türkiye'de tanınmış camilerden hepsinden bir tane var. İstanbul'da veya başka yerlerde gidip gördüğüm camileri görerek yaptım ama görmediğim diyelim ki Şam'da Emevi Camii, Hindistan'da Tac Mahal Camii, İmam-ı Azam Camii var. Onları görmedim ama fotoğrafları büyüterek yaptım. Yer gösterilseydi bu camiler 2 metre büyüklüğünde olacaktı, orijinal olacaktı. Her şeyi tam olacaktı ama bunları küçülterek yaptım. Mesela bir kenarda 8 tane pencere var. Ben bunun ancak 5'ini yapabildim. 8 yaparsam küçük küçük oluyor biçimsiz oluyor. Onun için orijinali büyük olduğu zaman yapılır."