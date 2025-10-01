Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Hatalı basım 50 lira artık servet değerinde: Elinde olan köşeyi dönecek

Hatalı basım 50 lira artık servet değerinde: Elinde olan köşeyi dönecek

12:331/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

1986 yılına ait hatalı basım 50 Lira, üzerindeki üç nadir hata sayesinde koleksiyon piyasasında binlerce liraya satılıyor. Uzmanlara göre bu tür paraların değeri yıllar geçtikçe katlanarak artıyor.

Koleksiyon dünyasında hatalı basım paraların değeri gün geçtikçe katlanıyor. Son örneklerden biri de 1986 yılına ait hatalı 50 Lira oldu. Üzerindeki nadir hatalarıyla dikkat çeken bu para, koleksiyon piyasasında binlerce liradan alıcı buluyor.




ÜÇ HATA BİRDEN TAŞIYOR


Uzmanlara göre bu 50 Lira’nın en büyük özelliği, aynı anda üç farklı hata barındırması. Ay-yıldız kenara daha yakın basılmış, Atatürk’ün yüzünde ve gözünde “gözyaşı” izi yer alıyor. 50 rakamındaki “5” ve “0” diğer örneklere göre daha büyük basılmış. Bu üç hatanın tek para üzerinde birleşmesi, koleksiyoncular açısından onu son derece nadir ve değerli kılıyor.


DEĞERİ KATLANARAK ARTIYOR


Son yıllarda hatalı basım paralar yalnızca koleksiyoncular için değil, yatırımcılar için de cazip bir alan haline geldi çünkü nadirlik arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Örneğin, 1986 yılına ait bu hatalı 50 Lira, yıllar önce yalnızca nominal değeri kadar kıymetliyken, bugün 5.000 TL’nin üzerinde alıcı buluyor.



Uzmanlara göre bu yükselişin en önemli sebebi, hatalı paraların piyasada sınırlı sayıda bulunması. Koleksiyon dünyasında arz azaldıkça, talep artıyor ve fiyatlar da hızla yukarı çekiliyor.



#50 lira
#para
#madeni para
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı