Hatalı basım 50 lira artık servet değerinde: Elinde olan köşeyi dönecek





ÜÇ HATA BİRDEN TAŞIYOR





Uzmanlara göre bu 50 Lira’nın en büyük özelliği, aynı anda üç farklı hata barındırması. Ay-yıldız kenara daha yakın basılmış, Atatürk’ün yüzünde ve gözünde “gözyaşı” izi yer alıyor. 50 rakamındaki “5” ve “0” diğer örneklere göre daha büyük basılmış. Bu üç hatanın tek para üzerinde birleşmesi, koleksiyoncular açısından onu son derece nadir ve değerli kılıyor.