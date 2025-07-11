Herakleia Antik Kenti'nde Bizans mezarları ortaya çıkarıldı

Özellikle çocuk mezarlarının birkaçında "mezar hediyesi" olarak bırakılmış tekli takılarla da karşılaştıklarına işaret eden Büyüközer, "Şimdi kazısı devam eden bir mezarda iki kafatası yan yana çıktı. Bu da yine çiftli gömüyü gösteriyor. İlk ölen bireyin iskeletleri mezarın ayak ucuna doğru toplanmış sadece kafatası olduğu yerde bırakılmış. Sonra ölen birey yanına uzatılmış. Bu nedenle kazısı yapılan alanın bir süre Nekropol olarak kullanıldığını söyleyebiliriz." diye konuştu.