Hitit Üniversitesi’nde geliştirilen yöntem Türkiye'de bir ilk olacak: Priz yangınları tarih oluyor

Projenin fikir ve geliştirilme aşamasını anlatan Tunalıoğlu, "Projemiz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu prizin fikir aşaması, yanma seminerlerinde de ifade edilen, genelde yanma başladığı zaman odalarda 6 dakika içerisinde yangının arttığı ve insanların kaçışı için 2-3 dakika süreye ihtiyaç olması sebebiyle oluşmuştur. Bunun için de en önemli neden yanmanın engellenmesidir. Ben de bir öğretim üyesi olarak araştırırken yanma korumalı prizi buldum. Bu prizin çalışma aşaması şu şekildedir; prizin içerisine yerleştireceğimiz pedlerin içerisinde bulunan jellerin yanma, ısınma ve aynı zamanda elektrik iletkenliğini kesme gibi görevleri vardır. Bu pedin çalışma felsefesi, pedin içerisinde bulunan ısı sensörleri sayesinde ısı belli bir noktaya geldiği zaman mikro denetçilere sinyal gönderir. Mikro denetçiler bıçaklarla pedi keser ve içerisinde aktif olan jel malzemesi 2-3 kat artarak prizin içerisindeki ısıyı ve yangını engeller, aynı zamanda da akımı keser" dedi.



