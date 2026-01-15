Honda 45 yıllık logosunu değiştiriyor: 2027'de tüm araçlarda yeni tasarım

Honda, 45 yıldır kullandığı logosunu değiştiriyor. 2027'den itibaren tüm araçlarda kullanılacak yeni tasarım, daha modern ve sade bir görünüme sahip olacak.
Japon otomotiv devi Honda, marka kimliğinde büyük bir değişikliğe imza atıyor. Şirket, 1981'den beri kullanılan ikonik logosunu değiştirerek 2027 yılı itibarıyla seri üretim otomobillerde yeni tasarımı kullanmaya başlayacağını duyurdu.
YENİ LOGO TÜM ARAÇLARDA STANDART OLACAK
Honda'nın yeni logosu, ilk olarak 'Zero' serisi konsept modellerinde sergilenmişti. Başlangıçta sadece elektrikli modellere özgü olması planlanan bu modern ve sade tasarım, yapılan değerlendirmeler sonucunda tüm ürün gamında standart hale getirilme kararı aldı. Yeni tasarımda, markanın simgesi haline gelen ve iki kişinin el ele tutuşmasını temsil eden H harfi formu korunurken, logonun etrafındaki çerçeve kaldırılarak daha yalın ve modern çizgiler tercih edildi.
LOGO DEĞİŞİMİ KADEMELİ OLARAK HAYATA GEÇECEK
Logo değişim süreci 2027 yılından itibaren kademeli bir şekilde uygulanacak. İlk etapta elektrikli modeller ve büyük boyutlu hibrit araçlar yeni logoyu taşımaya başlayacak. İlerleyen süreçte ise diğer Honda modelleri de aşamalı olarak bu yeni marka kimliğine geçiş yapacak. Şirket, bu yeni görsel kimliğin yalnızca araçlar üzerinde değil; bayilerde, dijital platformlarda ve tüm pazarlama kanallarında eş zamanlı olarak kullanılacağını açıkladı.