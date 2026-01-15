Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Honda 45 yıllık logosunu değiştiriyor: 2027'de tüm araçlarda yeni tasarım

Honda 45 yıllık logosunu değiştiriyor: 2027'de tüm araçlarda yeni tasarım

13:0915/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Honda, 45 yıldır kullandığı logosunu değiştiriyor. 2027'den itibaren tüm araçlarda kullanılacak yeni tasarım, daha modern ve sade bir görünüme sahip olacak.

Japon otomotiv devi Honda, marka kimliğinde büyük bir değişikliğe imza atıyor. Şirket, 1981'den beri kullanılan ikonik logosunu değiştirerek 2027 yılı itibarıyla seri üretim otomobillerde yeni tasarımı kullanmaya başlayacağını duyurdu.



YENİ LOGO TÜM ARAÇLARDA STANDART OLACAK


Honda'nın yeni logosu, ilk olarak 'Zero' serisi konsept modellerinde sergilenmişti. Başlangıçta sadece elektrikli modellere özgü olması planlanan bu modern ve sade tasarım, yapılan değerlendirmeler sonucunda tüm ürün gamında standart hale getirilme kararı aldı. Yeni tasarımda, markanın simgesi haline gelen ve iki kişinin el ele tutuşmasını temsil eden H harfi formu korunurken, logonun etrafındaki çerçeve kaldırılarak daha yalın ve modern çizgiler tercih edildi.

LOGO DEĞİŞİMİ KADEMELİ OLARAK HAYATA GEÇECEK


Logo değişim süreci 2027 yılından itibaren kademeli bir şekilde uygulanacak. İlk etapta elektrikli modeller ve büyük boyutlu hibrit araçlar yeni logoyu taşımaya başlayacak. İlerleyen süreçte ise diğer Honda modelleri de aşamalı olarak bu yeni marka kimliğine geçiş yapacak. Şirket, bu yeni görsel kimliğin yalnızca araçlar üzerinde değil; bayilerde, dijital platformlarda ve tüm pazarlama kanallarında eş zamanlı olarak kullanılacağını açıkladı.

#honda
#sembol
#logo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kuluncak kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı?