Honda 45 yıllık logosunu değiştiriyor: 2027'de tüm araçlarda yeni tasarım

LOGO DEĞİŞİMİ KADEMELİ OLARAK HAYATA GEÇECEK





Logo değişim süreci 2027 yılından itibaren kademeli bir şekilde uygulanacak. İlk etapta elektrikli modeller ve büyük boyutlu hibrit araçlar yeni logoyu taşımaya başlayacak. İlerleyen süreçte ise diğer Honda modelleri de aşamalı olarak bu yeni marka kimliğine geçiş yapacak. Şirket, bu yeni görsel kimliğin yalnızca araçlar üzerinde değil; bayilerde, dijital platformlarda ve tüm pazarlama kanallarında eş zamanlı olarak kullanılacağını açıkladı.