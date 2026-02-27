Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İbrahim Tatlıses mirasını açıkladı 2 evladına ateş püskürdü: 'Onlara sandalye bile bırakmayacağım'

İbrahim Tatlıses mirasını açıkladı 2 evladına ateş püskürdü: 'Onlara sandalye bile bırakmayacağım'

08:2327/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, mirasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. 'Onlara sandalye bile bırakmayacağım' diyen Tatlıses, kavgalı olduğu çocuklarına malından hiçbir şey vermeyeceğini söyledi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, miras konusundaki kararını dün katıldığı bir canlı yayında açıkladı.


Gel konuşalım programına katılan usta sanatçı küs olduğunu Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'e öfke kusarak mirasını hangi çocuklarına bırakacağını açıkladı.



Tatlıses "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadeleriyle şoke etti.



Tatlıses öfkelenerek "Allah ikisinin de cezasını verecek. İki tane kızım var Elif Ada var Melek var bir tane de oğlum var. Onlara bırakacağım" dedi.


#ibrahim tatlıses
#miras
#sanatçı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç sahipleri dikkat! Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi: 5 yıl hapis, 280 bin lira cezası var