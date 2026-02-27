İbrahim Tatlıses mirasını açıkladı 2 evladına ateş püskürdü: 'Onlara sandalye bile bırakmayacağım'

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, mirasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. 'Onlara sandalye bile bırakmayacağım' diyen Tatlıses, kavgalı olduğu çocuklarına malından hiçbir şey vermeyeceğini söyledi.

1 /5 Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, miras konusundaki kararını dün katıldığı bir canlı yayında açıkladı.



2 /5 Gel konuşalım programına katılan usta sanatçı küs olduğunu Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'e öfke kusarak mirasını hangi çocuklarına bırakacağını açıkladı.





3 /5 Tatlıses "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadeleriyle şoke etti.





4 /5 Tatlıses öfkelenerek "Allah ikisinin de cezasını verecek. İki tane kızım var Elif Ada var Melek var bir tane de oğlum var. Onlara bırakacağım" dedi.

