İbrahim Tatlıses mirasını açıkladı 2 evladına ateş püskürdü: 'Onlara sandalye bile bırakmayacağım'

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, mirasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. 'Onlara sandalye bile bırakmayacağım' diyen Tatlıses, kavgalı olduğu çocuklarına malından hiçbir şey vermeyeceğini söyledi.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, miras konusundaki kararını dün katıldığı bir canlı yayında açıkladı.
Gel konuşalım programına katılan usta sanatçı küs olduğunu Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'e öfke kusarak mirasını hangi çocuklarına bırakacağını açıkladı.
Tatlıses "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadeleriyle şoke etti.
Tatlıses öfkelenerek "Allah ikisinin de cezasını verecek. İki tane kızım var Elif Ada var Melek var bir tane de oğlum var. Onlara bırakacağım" dedi.