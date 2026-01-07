İHH, iç savaşın yaşandığı Sudan'a 13 tır yardım malzemesi gönderdi

Savaş nedeniyle 15 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığını dile getiren Aktag, "Binlerce insan hayatını kaybetti. Rapordaki veriler dahi maalesef gerçekleri tam olarak yansıtmıyor, özellikle hayatını kaybedenler açısından. Bugün geldiğimiz noktada Sudan, dünyanın en büyük kriz noktalarından biri. Orada yaşanan bu zulme asla sessiz kalmadık. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak savaşın başladığı günden bu yana bölgede çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürdük." ifadelerini kullandı.































