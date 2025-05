İlçenin tek tantunicisi hem cesareti hem de azmiyle örnek oluyor

Birkaç hafta içerisinde vermiş olduğu kararla işe başladıklarını ifade eden İsmihan Kaçar, "Lokanta sektöründe genel de erkekler çalışıyor ama evlerde yemekleri hep kadınlar hazırlıyor. Buradan esinlenerek neden olmasın diye birkaç hafta içerisinde verdiğim bir kararla lokantamızı açtık. Tepkiler çok güzel özellikle kadınlardan çok destek alıyorum. Aslında burada vermek istediğim mesaj kadınların her şeyi yapabileceğidir. Tantuni normalde Malatya yöresine ait bir lezzet değil . Et ve tavuk olarak iki çeşit şeklinde hazırlıyoruz. Et dürümleri 120 TL'den tavukları ise 110 TL'den satıyoruz" dedi.